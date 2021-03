Francois Xavier DELAPORTE

Un parcours riche de plus de 8 ans dans le management dans la distribution d'articles de sport.



Mes compétences principales sont le management, la gestion de projet, le dynamisme commercial et les ressources humaines via le recrutement, la formation...



Ma mission principale actuelle est de développer mon centre de profit en respectant la politique commerciale de l’entreprise.

Véritable chef d'orchestre de mon point de vente, je suis multi-spécialiste dans de nombreux domaines, à commencer par les deux prioritaires, le commercial et de management. Je connais le droit social, et suis capable de piloter des travaux de construction et maîtrise parfaitement la gestion.



Mes compétences :

Stratégie commerciale

Compte de résultats

Gestion financière

Communication événementielle

Stratégie de communication

Communication externe

Communication institutionnelle

Gestion des stocks

Gestion budgétaire

Gestion de la relation client

Communication interne

Marketing relationnel

Gestion de projet

Marketing stratégique

Gestion des ressources humaines

Formation commerciale

Direction commerciale

Animation de formations

Développement commercial

Management commercial