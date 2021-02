Françoise BESSUGES

Psychologue clinicienne, je suis passionnée par tout ce qui touche à la relation humaine, que ce soit pour accompagner et soutenir, mais aussi transmettre mes connaissances et partager les expériences.

Après avoir travaillé en EHPAD, j'ai passé un diplôme universitaire en soins palliatifs. Je suis actuellement à la recherche d'un poste à temps partiel dans ce domaine.

J'ai par ailleurs développé une activité de formatrice pour le secteur médico-social, avec pour thèmes principaux l'accompagnement, la gérontologie, la fin de vie et le deuil. J'exerce à la fois en tant que salariée ou vacataire, et depuis peu en tant que libérale grâce à la société Dryas Formation que j'ai créée en 2014.



Mes compétences :

Psychologie clinique

Formation

Communication

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet