Francoise CONNIL

Après 7 ans d'expérience professionnelle en communication au sein d'un grand groupe industriel automobile, j'ai repris mes études afin d'élargir mes compétences et détenir un diplôme Bac +5. Depuis, j'ai travaillé dans plusieurs sociétés : une agence de relations presse, spécialisée dans le secteur de la construction, du BTP et de l'aménagement de la maison, la direction régionale Ouest du groupe SFR, la Business Unit EMS du groupe DELTA DORE et Nantaise des Eaux Services (groupe SUEZ). Depuis janvier 2016, j'ai intégré la Direction de la communication de l'activité Eau France du groupe SUEZ (ex-Lyonnaise des Eaux) en tant que Responsable de la communication interne.



