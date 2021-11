Frank JULLIEN

Titulaire du BTS d'électrotechnique et 18 ans d'expérience en tant que dessinateur étude 2, dont 14 en prestation de service



- Schémas de puissance et de contrôle / commande

- Plans de borniers et de raccordements

- Implantation, choix et nomenclature du matériel

- Itinéraires et carnet de câbles

- Plans et étude des cheminements des chemins de câbles et des réservations en dalles et cloisons

- Implantation des équipements dans les locaux

- Plans de détail et de montage



Logiciels utilisés :

- AUTOCAD 2000 à 2014 en 2D et 3D

- SCHEMELECT V.7

- X-ELEC

- PACK OFFICE - WORD - EXCEL



Mes compétences :

Pack office

SCHEMELECT

Autocad 2d et 3d

X-ELEC

Autocad 2004 à 2014