Frank ZIRAH

Depuis plus de 20 ans, jintervient auprès de sociétés de toutes tailles et secteurs dactivités dans le cadre de missions dAudit et dExpertise Comptable.



Du suivi comptable au copilotage financier et stratégique, jassiste au plus près les dirigeants dans lévolution financière de leurs structures. Jassure le développement de leur activité en analysant les situations uniques et en recherchant les meilleures options.



------------------------------------------------------------------------



Mieux gérer son entreprise dans un monde en profonde mutation et dans un contexte économique difficile.





Optimiser ses projets dentreprises et mieux maîtriser et performer les nouveautés juridiques et fiscales qui influencent directement ou indirectement les acteurs de lentreprise.





Innover pour renforcer sa différenciation économique.





Anticiper vos problématiques pour prendre les bonnes décisions.





Disposer des bonnes informations pour opter pour les meilleurs choix juridiques stratégiques financiers et fiscaux.





https://www.naxity.com/