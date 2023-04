Frantz COTREBIL

TOURISME RESPONSABLE (INNOVATION)



ANIMATION LIVING LAB / ATELIER ITINÉRANT / PROJET DE TIERS-LIEU

Formé à lanimation living-lab, janime latelier itinérant FIDEC Lab (Fabrique Inclusive de Destinations Culturelles), pour le compte de lassociation INTOUREC, préfiguration de la SCIC INTOUREC (Ingénierie Touristique des Eaux Continentales). La vocation de lassociation et la finalité de latelier sont détaillées sur la plateforme HELLOASSO, dans lobjectif de prospecter des partenaires, de fédérer une communauté apprenante, et de les regrouper au sein dun collectif œuvrant pour un développement responsable du tourisme, à léchelle des régions hydrographiques.



NB : INTOUR-16 (ancien nom) devient INTOUREC en 2023, la mise à jour des supports de communications est en cours : https://www.helloasso.com/associations/collectif-intour-16



Le livrable co-produit dans le cadre de latelier FIDEC Lab, est initialement le fond cartographique dun site paysager repéré sur un territoire rurale ou péri-urbain, et intégré dans une application permettant, à la faveur de la participation (de diverses parties prenantes) aux différentes sessions de latelier, de co-produire le CV interactif et évolutif dune destination émergente, basée sur un projet de tourisme culturel et patrimonial, inclusif (fondées sur les pratiques, les usages, les savoir-faire, et les imaginaires locaux), et de moindre empreinte carbone à léchelle de la région hydrographique concernée. Les CVs ainsi produits et laccès à leurs données sont gérés depuis la plateforme de services de lassociation INTOUREC (en cours dimplémentation).



En outre, je prospecte des collaborateur·trice·s et/ou des partenaires dont je souhaite quils rejoignent ou soutiennent léquipe projet pour la création dun tiers-lieu culturel et apprenant, dédié aux eaux continentales : la Résidence européennes des arts et patrimoines des eaux continentales. Mon support de présentation de ce projet est à ce jour un dépliant que jamène volontiers aux rendez-vous demandés par des personnes intéressées.