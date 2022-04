Fred Pinel, jeune entrepreneur parisien, naît en 1969. je passe près d’un an à Londres où je me passionne pour la mode avant-gardiste des quartiers de King’s Road et de Portobello.



De retour dans l’Hexagone et aprés quelques belles réusites commerciales qui me permettent d’acquérir un atelier et d’y développer de nouveaux projets.



Ainsi naît Pinel & Pinel, en 1998, qui lance, un peu plus tard, des accessoires de luxe pour fumeurs : boîtes à cigares, étuis de briquet et de cigarettes, le tout travaillé dans des cuirs aux milles couleurs, le croco et le galuchat… J'imagine des modèles de tongues, porte-cartes, bracelets, porte-clefs, colliers de chien. Avec toujours la même idée : tout est fait à la main dans la tradition du luxe à la française, les matières sont d’une grande qualité et les couleurs, véritable marque de fabrique de P&P, s’adressent à un large public.



Depuis un an, P&P ne fait plus uniquement dans l’accessoire. Le concept de malles audio, home-cinéma, bureau ou vélo s’est imposé progressivement, j'ai constaté qu’il n’existait pas d’objet de ce type. S’inspirant des malles à pique-nique des années 1930, j'ai imaginé que l’on pouvait parfaitement appliquer le concept à une chaîne hi-fi, une télévision, un vélo pliant et même un bureau. Ces écrins de luxe, toujours fabriqués dans un cuir aux couleurs chatoyantes, pourraient ainsi être utiliser par les descendants des passagers des croisières de luxe ou de l’Orient-Express. L’idée a d’ailleurs séduit Bang & Olufsen qui collabore au projet. Les champagnes KRUG me demande de leur développer une malle pique nique, chose faite!



Nous travaillons surtout avec des bureaux d'architectes et des décorateurs, pour des villas, palais, yachts...



Je fait de la malle sur mesure et démesure pour le plaisir des yeux, mais avant tout ce sont des objets à vivre, à s'approprier et à partager.

www.pineletpinel.com



