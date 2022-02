Frédéric ALLEMAND

Le développement commercial, la Planification Stratégique, la gestion en environnement international, la vente et la compréhension des marchés au niveau européen, la France, l'Italie et l'Europe du Sud sont les mots clés de ma carrière.

La mise en place et le développement de nouvelles activités sont mes passions.



Je contribue à développer en France et Europe du Sud une approche visant à offrir aux compagnies d'assurance et de réassurance un outil supplémentaire en termes de maîtrise d'allocation de capital et des risques et charges opérationnels: le tranfert total de portefeuilles IARD en run-off.



Compétences :

Banque - Finance - Assurance

Analyses de marchés et développement des ventes

Négociation avec le secteur public

Développement international et stratégique

Management de business-units

Gestion / direction de projet transversaux

Intelligence économique

Connaissance des environnements de travail sociétés cotées et PME.

Français, anglais, italien.



Mes compétences :

Direction générale