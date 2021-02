Frederic AUV

Diplômé de l’école Centrale de Lyon, Fréderic AUV a 16 années d’expérience dans le conseil avec notamment 7 projets internationaux. Il est intervenu sur des cycles complets d’implémentations de systèmes et solutions. Il a géré des systèmes CRM et de Data Warehouse avec des équipes sur sites ou délocalisées (en offshore). Le cadre de ses missions inclut des spécifications techniques et fonctionnelles, de la gestion de planning et d’équipe, du cadrage et la gouvernance du projet, de la gestion des relations avec le client final et la gestion des risques.



De 2000 à 2007, Frédéric a eu une expérience professionnelle au sein du cabinet international Deloitte, France et UK. Il est devenu un des premiers experts dans la technologie Oracle BI et Siebel CRM pour ce cabinet en Europe





Mes compétences :

Analytics

Architecture

Automotive

Banking

Consultant

Database

Datawarehouse

DB2

Design

Expert

Financial services

Informatica

Manager

Mapping

Marketing

Microsoft CRM

Microsoft Project

OBIEE

Oracle

Oracle OBIEE

Project manager

Siebel

Siebel analytics

Technical design

Workflow

Gestion de la relation client