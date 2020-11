Frederic BERTOUX

Bienvenue sur mon profil,



Gérant d'une SARL dans le domaine de l’économie collaborative et faisant parti d'un réseau de consommateurs conseillers qui a crée une centrale d'achat et dont le but est d’être en direct avec les fabricants de façon à supprimer les intermédiaires.



Je propose donc à des consommateurs dans un premier temps , de faire des économies sur des achats de tous les jours et dans un second temps , d’étudier pourquoi pas une future collaboration.



Le travail à temps choisi est bien-sûr un avantage de choix dans l’équilibre : -famille

-travail

-loisirs

N’hésitez pas à me contacter par message pour un complément d'information.



Mes compétences :

patience et persévérance

COMMERCE