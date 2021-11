Frederic CHARLET (CHARLET)

Production UNIX

Autonome, organiser, aime les défis, gestion stress et pression, empathie, assertivité, bon relationnel clients

Partager son savoir/expériences, former collaborateur, esprit déquipe



Missions Atos depuis septembre 2001.

Pôle Emploi Edf - Cnamts - Société Générale - Cofidis - Redoute - Sncf





Formation initiale

1988 Niveau Bac Commerce Vente - Malraux (BETHUNE)



Formation continue

2021 Management et gestion de projets opérationnels

2021 Développer sa posture de Manager Communiquant

2021 Réussir sa prise de fonction de Manager

2021 Améliorer vos relations professionnelles grâce à la PNL

2021 Améliorer vos relations professionnelles grâce à Lanalyse transactionnelle

2012 Unix Exploitation / Unix Shell

2002 JCL OS/390 et complément



Certifications 2021 Management et gestion de projets opérationnels

Niveau confirmé 65/100

2021 Développer sa posture de Manager Communiquant

Niveau avancé 88/100

2021 Réussir sa prise de fonction de Manager

Niveau avancé 88/100