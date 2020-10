Headhunter, Talent acquisition - Transition management - Growths Accompanying - Board advisor.

email "frederic.comperat@forstaff.fr" or by call on the +33 (0)6 20 73 75 68.



Mes compétences :

M&A programs

Business development

Management

Gestion de projet

Marketing

Communication

Stratégie d'entreprise

Stratégie commerciale