Frédéric DE SERPOS

Depuis 2000: Gestion des risques dentreprises, assurances dommage | responsabilité assurances construction, régimes santé & prévoyance, Autres (flotte, affinitaires,...), gestion de crises | sinistres, captive de réassurances et de courtage, Finance |Légal.



2014- ACTUEL : DIRECTEUR DES ASSURANCES ET DE LA GESTION DES RISQUES GROUPE CASINO (Paris), rattaché au Directeur Financier (Comex) | Equipe : 5



2007-2014 : CORPORATE RISK MANAGER - DIRECTEUR DES ASSURANCES DU GROUPE BUREAU VERITAS (Neuilly/Seine), rattaché au Directeur Juridique, Risques et Conformité (Comex).



2000-2007 : CONSEIL GESTION DE CRISE (AZF) | EXPERT RESPONSABILITE CIVILE, EQUAD (Issy les Moulineaux et Toulouse). Cabinet de Conseils et Expertises.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1999- 2000 : AUDITEUR INTERNE, AIR LIQUIDE (Paris).

Audit interne légal et audit des procédures dinvestissements du Groupe.



1997-1999: AREA SALES MANAGER AFRIQUE, AHLSTROM PAPER GROUP, (Paris).

Vente des produits du Groupe sur lAfrique de louest | Opérations de négoce international |

Gestion de la logistique des marchandises (maritime), des couvertures de changes et des crédits fournisseurs | déplacement 50%.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1995-1996 : Service militaire en coopération « CSNA » à lAmbassade de France en Côte dIvoire.