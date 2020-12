Frederic ECKER

De formation technicien en électronique , j ai principalement travaillé en tant qu électricien du bâtiment tertiaire spécialisé dans la basse tension :incendie , intrusion, vidéosurveillance ,câblage réseau , contrôle d accès etc... pendant plus de 18 ans, dont plus de 6 ans comme chef d équipe.

Je suis actuellement technicien de maintenance chez CHUBB FRANCE , qui est spécialisé dans la détection incendie , depuis pres de 7 ans.



Mes compétences :

Formation en gestion ,compta ,excel ...

Metrage et devis

Protection incendie

Alarme intrusion et domotique

Controle d acces