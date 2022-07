Frédéric FABREGA

Responsable trésorerie back office, j’anime une équipe de 13 personnes basées à Londres en charge des opérations de trésorerie, de change et de financement des filiales du Groupe et de la salle des marchés.

Après 3 ans d’audit et 4 ans de conseil, j’ai rejoint le Groupe Total en 2002 et occupé différents postes dans les départements systèmes d’information, RH et Trésorerie et piloté différents projets tels que le déploiement mondial d’un outil de communication bancaire, la gestion d’appel d’offres bancaires, la mise en place de structures de cash pooling en Europe et en Asie, l’introduction d’une offre à effet de levier pour l’augmentation de capital réservée aux salariés. Bilingue français et anglais.



Mes compétences :

Gestion de projet

Corporate treasury

Cash management

SWIFT