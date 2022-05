Frédéric FAËSE

Ingénieur de l'ESPEO (actuel Institut Polytech'Orléans) et Docteur sur le thème des ultrasons laser, je travaille depuis 1995 dans le domaine de la photonique et des lasers en particulier.

J'ai été tour à tour ingénieur d'études à l'Université, ingénieur technico-commercial, plusieurs fois post-doctorant puis ingénieur études laser et enfin ingénieur d'études, R&D pour la société NETA qui conçoit, fabrique et commercialise une solution clé en main d'acoustique picoseconde.



Mes compétences :

Laser

Optique

Recherche

Ultrasons

MATLAB

R&D