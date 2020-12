Frédéric Jacques RICHARD

Bonjour, merci d'être passé voir mon profil...



J'ai 43 ans, je travaille depuis 25 ans... Durant toutes ces années, j'ai occupé beaucoup de postes : manœuvre dans l'industrie, commercial, éducateur, manager, enseignant, enseignant-chercheur, formateur. Durant toutes ces années, en parallèle, j'ai obtenu un double doctorat, sciences du management / sociologie (sociologie des organisations). Ces expériences alternant "mains dans le cambouis" et théorie et même production de théories m'ont permis de développer des compétences, des savoir-faire et des savoir-être propices à la formation et à l'accompagnement de personnes, de groupes et d'entreprises.



Aujourd'hui, j'ai créé Map&Go Conseil, je mets mon expérience et mes compétences au services d'organisations (publiques, privées, groupes et PME), nous travaillons ensemble sur leurs leviers de compétitivité. j'alterne missions de conseil (management, stratégie, DD/RSE) et formations.



Je crée des formations aux approches innovantes (Manage'Horse, La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) source de compétitivité...)



Découvrez notre approche Manage'Horse, formations et team building assistés par le cheval :

Mes compétences :

RSE

Développement Durable

Sociologie des organisations

Analyse stratégique

Bilan émission GES

ISO 26000

Conseil management

Enseignement formations initiales et executives

Gestion de projet

Management et leadership

Sociologie de la traduction et de l'innovation