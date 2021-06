Karim ASSI

CONSULTANT et FORMATEUR CERTIFIE

Adepte du pratico pratique et d'un accompagnement motivationnel de l'humain par l'humain.

Fédérateur, leader, qualités d'écoute, communication managériale, accompagnement de managers de commerciaux et des relations interpersonnelles : se révéler et mieux comprendre l'autre.



Mes compétences :

Conception et animation de formations

Management

Relation client, développement de vos ventes

Conduite de réunion

Pédagogie

Prise de parole

Communication

Conduite du changement