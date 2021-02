Après plus de 15 ans d'expérience dont plus de 7 en tant que Responsable de Centre de profit dans l'ingénierie pour le secteur industriel, j'ai choisi de me réorienter vers le secteur médico-social et plus particulièrement vers le métier de Directeur d'EHPAD (maison de retraite médicalisée).



Mes compétences :

Développement commercial

Aéronautique

Gestion de projet

Management

Gestion

Industrie

Gérontologie

Santé