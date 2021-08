Frédéric MOREAU

Passionné par la physique et les technologies, j'oeuvre depuis 2002 dans le développement de produits électroniques à forte valeur ajoutée.



Je me suis forgé des expériences techniques et humaines fortes me donnant de l'aise dans nombre de situations ou de développements (électronique, électromagnétisme, mécanique, méthodes de fabrications industrielles, Qualité, management d'équipes en mode projet, gestion de crises).

Je suis fidèle et à l'écoute, mais je n'aime pas me borner (ni être borné) à une tâche unique.



Initialement en poste du côté de la transformation électrique (j'ai occupé le poste de Responsable du BE de la société France Bobinage), je me suis orienté vers la gestion performante de la consommation énergétique dans le bâtiment (chez Wirecom Technologies).

J'occupe aujourd'hui le poste de responsable de l'activité électronique (projets et production) chez REL (First-Switchtech Group) avec pour leitmotiv l'électronique, la fiabilité telle que requise par les environnements ferroviaires, aéronautiques et défense, l'électromagnétisme, la qualité sous EN9100...Pas de tout software ici, mais des produits plébiscités pour leur haut niveau de sécurité matérielle.



Mes compétences :

Qualité

Aisance relationnelle

Électronique

Mécanique

Aéronautique

Usinage

Électromagnétisme

Management