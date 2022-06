Frederic MOUSSAOUI

52 ans, vie maritale, 2 enfants (23 et 27ans).



A l'écoute du marché.



Dans le service et plus particulièrement dans la propreté depuis 1990, je suis parisien de naissance et de résidence.



Après plusieures experience dans des PME du secteur de la propreté, j'ai, au sein de l'entreprise Sin & Stes (Propreté, Multiservice et Management de service) de 1993 à 2007, successivement occupé les postes de responsable d'exploitation, chef de secteur, chef d'agence sur la région parisienne puis, pendant 4 ans directeur régionnal du Val De Loire.



Depuis 2007 au sein du groupe ISS, j'ai occupé des fonctions de directeur d'agence dans le sud parisien puis, en 2010, j'ai dirigé les méthodes et les performances. J'ai ensuite occupé pendant un an et demi la fonction de directeur régional IdF. Depuis septembre 2012, j'occupe les fonctions de directeur des grands compte France. Je suis membre du comité de direction dans la division propreté du groupe en france depuis 2009.



Mes compétences :

SERVICE

MANAGER

METHODES

Commerce