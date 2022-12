Frédéric PERROT

Depuis juillet 2017, en tant que Responsable Avant Projet, je suis en charge de gérer la pièce de rechange automobile hors série, dans le périmètre européen du groupe MGI Coutier.



Lors de ma précédente expérience professionnelle de 6 années, j'ai réalisé les chiffrages de pièces techniques en élastomère de polyuréthane, pour des applications industrielles multiples et plus précisément pour l'activité Oil&Gas Offshore.



Les compétences acquises ces dernières années permettent aujourd'hui d'être réactif et de proposer des offres de prix compétitives tout en répondant aux besoins des clients.



Mes compétences :

Automobile

Chiffrage

Devis

matériaux

Matériaux polymères

Mécanique

Offshore

Oil and gas

Polymères