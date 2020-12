Frédéric QUENNESSON

Je suis Gestalt praticien, diplômé de l’École Parisienne de Gestalt. Je suis installé à Olivet, à proximité d'Orléans dans le Loiret.



La Gestalt est une thérapie humaniste et existentielle; elle vise à développer l'autonomie, la responsabilité et la créativité. La Gestalt-thérapie s'intéresse aux interactions de l'individu avec son environnement, met l'accent sur la conscience de ce qui se passe dans l'instant présent sur le plan affectif, intellectuel, corporel, social et spirituel.

Elle cherche à débusquer les interruptions de contact (avec ses émotions par exemple) pour améliorer son être au monde.



Il s'agira donc moins d'expliquer l'origine des difficultés de la personne, de naviguer dans les méandres du passé mais plutôt d'expérimenter, dans "l'ici et maintenant", des pistes de solutions nouvelles. A la place du "savoir pourquoi", elle valorise le "savoir comment", mobilisateur de changement.



Ce qui est au cœur de la thérapie, c'est le présent de la personne et ce qu'elle va faire de ses traumatismes aujourd'hui.



Je reçois des personnes (adultes, adolescents, enfants) qui souffrent de difficultés relationnelles (au niveau personnel ou professionnel), de rapport qu'elles ont avec leur corps, de dépression, de troubles alimentaires, qui sont en quête de sens, qui ont des problèmes affectifs.



Mes compétences :

Depression

Gestalt

Gestalt thérapie

Gestion du stress

Psychothérapeute

Psychothérapie