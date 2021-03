Frédéric RODRIGUES

Militaire de 1996 à 2014, je suis retraité des armées après 18 années sous les drapeaux.

Issue de formation technique Économiste en bâtiment, j'ai pût lors de ma carrière militaire étoffer mon expérience au sein de bureau d'étude, chef de chantier, chef d'engin de chantier. Puis en compagnie de combat en tant que chef de groupe déminage pendant 7 ans et finir ma carrière au sein du bureau des sports du 13ème Régiment du Génie

Moniteur de sport et Entraineur de Rugby, j aime la compétition et relever de nouveaux challenges.

Depuis 20 ans je suis à mon compte dans l'animation de soirées et événementielles.



Mes compétences :

suivie de chantier

garde du corps

moniteur self défense