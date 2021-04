Frédéric THOMAS

Fort de 25 ans d exp, à 43 ans, je dynamise une PME bretonne de 25 collaborateurs à St Brieuc (22) et Rennes (35) s'adressent à la réalisation d'extérieur chez les particuliers.

De la pose d'un Portail automatique à la réalisation d'une terrasse, en passant par l'aménagement d'une entrée, d'un escalier. la Pierre, le végétal, les Palissades, Terrasses Bois, aluminium, composite, pvc),les clotures, claustras, la déco végétal et minéral sont notre terrain de jeu.

A l'écoute de nos clients, mes équipes et moi-même mettons en oeuvre le projet correspondant à vos envies jusqu'au parfait achèvement des travaux.

Retrouvez-moi sur le site : http://fredtoma.com/