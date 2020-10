Frederic VELLIEUX

Cristallographe des macromolécules biologiques, intéressé particulièrement par les enzymes trypanosomales, cibles pour le développement de nouveaux médicaments contre les maladies du sommeil, de Chagas, les leishmanioses etc. Méthodologie en cristallographie des macromolécules afin de pouvoir résoudre des structures 3D problématiques.



B.Sc. (1st class, hons) en Chimie et Cristallographie, Birkbeck College, Université de Londres (1980-1984)



Doctorat (Mathématiques et Sciences exactes, spécialité Cristallographie des Protéines), Rijksuniversiteit Groningen, Pays-Bas (1984-1988)



Postdoc en cristallographie des protéines, Rijksuniversiteit Groningen (1988-1991)



Chercheur (postdoc CEA) en cristallographie des protéines, Institut de Biologie Structurale J.-P. Ebel CEA CNRS UJF, Grenoble (1991-2015)

[Cristallographe des protéines, Raute Zentrum (depuis 1991)]



HDR en Physique, Université Joseph Fourier (2006, totally useless but compulsory French degree)



Scientific manager, Centre of Molecular Structure, Biocev (IBT of the Czech Academy of Science), Vestec (région de Prague) 2016-2018



Chercheur senior, 1ère Faculté de Médecine, Université Charles de Prague, BIOCEV - depuis 2018. Développement de nouveaux composés a buts thérapeutiques.



Mes compétences :

Informatique

Cristallographie

Linux

Unix

Protéines

Chimie