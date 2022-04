Les Archineurs, une agence immobilière adossée à une agence d’architecture, un concept insolite!



Les Archineurs, c’est une histoire de famille, de réseau et de passionnés d’architecture.



En parallèle, je co-gère toujours l'agence d'architecture de mon conjoint Benoit Gillet Architecte sur Calvisson depuis 2007.



Auparavant, j'ai développé l’ensemble de ma carrière dans le domaine des Ressources Humaiines. Je mets à profit mon expérience dans les ressources humaines et l'architecture, pour répondre à vos besoins, avec l’énergie, la réactivité, et la joie de vivre qui me caractérisent.



Frédérique DAMON 06 26 85 22 94 - frederique.damon-gillet@les-archineurs.com

www.les-archineurs.com



Mes compétences :

Recrutement

Ressources humaines

Immobilier