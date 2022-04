Frederique DAVID

J'ai eu un parcours en cabinet comptable, pendant les dix premières années de mon activité, avec la tenue de la comptabilité d'une vingtaine de clients attitrés. Je m'occupais de leur gestion, bilans ainsi que du social. C'étaient de petites entreprises environ une dizaine de personnes. Mais il fallait être réceptif à leurs demandes constantes et disponible sans compter les heures, même tard le soir.



Ensuite pendant une vingtaine d'années mon parcours s'est tourné vers l' entreprise d'environ cinquante salariés toujours en comptabilité avec l'organisation que cela implique, la rigueur, et l'ouverture auprès de ma direction, les autre salariés et l'expert comptable.



Depuis 2010 je suis devenue Responsable d' Exploitation d'une entreprise de transport de voyageurs. Je gérais 62 conducteurs ainsi que les cars s' y afférents. Cette activité oblige aussi d'être rigoureuse car la législation et complexe et les conducteurs demandent une disponibilité constante tout le temps.







Mes compétences :

Comptabilité générale

Comptable Clients/Recouvrement

Comptable et budgétaire

Comptabilité & gestion financière

Comptabilité générale et d'exploitation

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

Cégid

Grande expérience