Frédérique DELOFFRE-VYE

Bonjour,



Bienvenue sur mon profil!



Sur notre site internet, vous pourrez y trouver notamment des schémas explicatifs sur le coaching et des tests de développement professionnel :



http://www.croissens-consulting.com



Et pour le blog une seule adresse :



www.lavieauboulot.com



Croissens Consulting a un agrément formation, le bilan de compétences entre aussi dans le cadre du DIF.

Renseignez-vous sur son déroulé!



Nous travaillons également sur les risques psychosociaux et sur la gestion de la souffrance au travail. Nous sommes un des rares cabinets en France à travailler sur la prévention du suicide en entreprise, en lien avec des cliniciens pour permettre aux managers de mener des entretiens avec des personnes en situation de mal être grave.



Pour tous renseignements complémentaires :



frederique.deloffre@wanadoo.fr



Mes compétences :

Ressources humaines

Communication

Coaching

Management

Conseil

Formation