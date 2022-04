Frédérique DES ROSIERS

Passionnée, engagée et dynamique, je possède plus de 10 ans d'expérience dans l'accompagnement du changement, la gestion d'organisations et le conseil en performance opérationnelle et humaine.



Force de proposition, je suis reconnue pour ma rigueur et mon leadership. Ma capacité d'analyse factuelle intègre le facteur humain. Gestionnaire d’action et de décisions, j'ai eu l'occasion de mener des projets au Canada, au Mexique, aux Etats-Unis et en France.



Au cours des dernières années, j'ai développé une expertise en gestion de projets, du changement, du personnel, des relations sociales, de crises ainsi qu'en gestion opérationnelle. Ma flexibilité et ma capacité d’adaptation ont été démontrées à travers les différents projets et contextes dans lesquels j'ai exercé mes fonctions.



Mes compétences :

Communication

Étude de marché

Gestion du changement

Gestion opérationnelle

Interculturelle

Marketing

Optimisation

Optimisation de la performance

Optimisation des processus

Performance

Performance Marketing