Sylvain NAVEOS

Diplômé de l'ESC Tours-Poitiers après des études m'ayant emmené à Vannes (DUT GEA), Édimbourg (Bachelor of Business and Administration) ou encore Sherbrooke au Canada (Maîtrise en Administration), j'ai rejoint en Mai 2009 la société Update France en tant que chargé d'études internationales.



Dès Octobre 2010 je deviens responsable d'études. M'occupant plus particulièrement des études qualitatives et quantitatives en face à face, je suis également en charge du costing de la majeure partie des études de la société.



En Novembre 2012 la société ouvre un nouveau bureau à Hô-Chi-Minh-Ville au Vietnam dont je prends la direction. Responsable de la partie costing ainsi que de l'ensemble des études internationales j'ai aussi pour responsabilité de développer de nouveaux partenariats en Asie afin de pouvoir garantir à nos clients le niveau de qualité auquel nous les avons habitué depuis la création de la société.



Mes compétences :

Budgétisation

budgets

Conseil

Études de marché

Études marketing

Études qualitatives

Études quantitatives

Gestion de projets

GESTION RELATION CLIENT

Marketing

Optimisation

Relation Client