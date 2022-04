Frédérique DUBLANC

Communication & Marketing

- Elaboration de plan & stratégie de communication et de marketing opérationnel, évènementiel, de communication produits et de marque.

- Conception et rédaction d'outils de Marketing-Communication.

- Suivi prévisionnel, budgétaire d'actions de Marketing et de Communication.

- Rédaction de brief, recommandation, présentation des problématiques avec mix outils off line et on line.

- Maîtrise de la chaîne graphique.

- Analyse et suivi d'un portefeuille clients.



Coordination de projets

- Gestion de projets online – sites web corporate, riche media, media online – réseaux sociaux et print

- Coordination de gestion et production de projets paneuropéens.

- Organisation d'événements.

- Coordination de productions vidéo et photo.



Management d’équipe

- Gestion d’équipes de chefs de projets (3 personnes)



International

- Anglais courant - 4 années passées en Angleterre et 3 aux USA



Mes compétences :

Online marketing

Réseaux sociaux

Communication

Marketing

Anglais