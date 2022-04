Frédérique E.

Consultante depuis 16 ans dans les assurances (prévoyance, santé, IARD), j’ai débuté ma carrière en MOE en tant que développeur/analyste. Aujourd’hui j’interviens au sein des MOA dans le cadre de projets d’évolution du SI (évolution de l’existant et nouveaux projets)

Mes principales missions :



- L'expression des besoins :

Recueil des besoins des utilisateurs, rédaction du cahier des charges, liaison entre les interlocuteurs métier et les équipes de développement



- La réception des applications livrées - Recette :

Conception des plans de test, exécution des tests, analyse des résultats, gestion des anomalies



- L'accompagnement du changement :

Aide à la définition et à l'exécution des formations, accompagnement des utilisateurs et mise en place du support de formation



Mes atouts :

Dynamique, Aisance relationnelle, Capacité d'analyse et de synthèse, Rigueur, Capacité à travailler en équipe



Mes compétences :

AMOA

Business Analyst

Cahier des charges

IARD

Assurance

Expression de besoin

MOA

Santé