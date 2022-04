Frédérique GACON

20 ans d'expérience dans les fonctions opérationnelles et fonctionnelles des ressources humaines, essentiellement dans le cadre de créations de postes (au sein des Direction logistique , Direction générale et Direction marchandises du groupe Carrefour).

4 ans en environnement international.



Expertise en développement RH : définition des processus carrières, gestion des parcours de carrières, identification des talents et développement des compétences/formation professionnelle, recrutement.

Pilotage mise en oeuvre SIRH (module carrières People Soft)



Mes compétences :

Direction Ressources Humaines

Ressources humaines