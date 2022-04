Claire FROMENTIN

Juriste, expérience professionnelle salariée dans le domaine de la formation, mère de jeunes adultes, en exercice libéral depuis près de 20 ans...

Convaincue de l'éclairage incomparable que peut apporter la graphologie dans toute réflexion liée à la connaissance de l'individu pour qu'il exprime de manière performante et épanouissante son potentiel.

Formée à d'autres approches (test STRONG, BBT, STORA) qui viennent confirmer, affiner, enrichir les investigations pour répondre à une problématique bien identifiée et notamment l'orientation.

Passionnée par tout ce qui touche à l'humain.

Attachée aux règles de déontologie et à la bienveillance qui doit nous guider dans notre accompagnement.



Mes compétences :

Accompagnement

Intégration

Motivation

Optique