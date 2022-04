Frederique GENEST PERRIN

Manageur de Transition (Finance).

Disponible



Depuis plus de 20 ans, j'assure des fonctions de Direction financière de structures françaises et de filiales étrangères (Europe, Etats-Unis, Maroc,...)



J'ai participé à la création d’une dizaine de filiales en France et à l’étranger, accompagné deux sociétés lors de leur introduction en bourse, mis en place des reporting consolidés pour trois groupes internationaux et assuré la direction financière de quatre entreprises.



Ces expériences professionnelles diversifiées me donnent toute l’assurance et la tranquillité pour vous assurer de mon efficacité immédiate lorsque vous me contacterez pour une mission !





COMPÉTENCES CLÉS :



Finance et Contrôle de Gestion

+ Acquisitions, création de filiales internationales

+ Reporting, exploitation/bilan, tableau de bord

+ Consolidation, IAS, IFRS, US Gaap

+ Contrôle de gestion industriel

+ Fiscalité (4 contrôles fiscaux sans redressement)

+ Accompagnement d’une introduction en bourse



Relations partenaires

+ Représentation et négociations : banques, administration et partenaires, en France et à l’International



Management d’équipes (siège, holding et filiales à l’étranger)

+ Motivation et animation d’équipes comptables et administratives

+ Management à distance et multiculturel



Mes compétences :

Gestion

International

Budget

Daf

Reporting

Creation de filiales

Normes IFRS

IPO

sociétés cotées (info financières)