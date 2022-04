Quelques années après sa maîtrise d'Arts Plastiques et des Sciences de l'Image Frédérique Jouval, débute sa carrière de photographe à l’issue d’une formation au photo-journalisme à l’EMI CFD à Paris. Elle réalise ses premiers travaux, des reportages sensibles, de proximité: "La relation amoureuse chez les personnes trisomiques", “Les poètes méconnus“ ayant fait le choix de vivre en marge de la société; Les jeunes femmes maghrébines déchirées par leur double culture; L’avortement une fois dépassé le délai légal...

Velouté, intensité des couleurs et matières, ambiances et lumières qui nous aspirent dans un intime sensuel et pudique. Qu’elle nous parle de la nature, du corps, de la condition féminine ou du monde du travail Frédérique JOUVAL convoque la profonde beauté des gens et des choses. D’un univers à l’autre et au travers d’une large variété de techniques et traitements, elle affirme dans ses travaux une esthétique particulièrement puissante.



Texte: Isabelle Stassart, Iconographe; actuellement responsable de la photographie au journal le Figaro





