Frédérique LENON

Mon profil : Responsable des Ressources Humaines dans un environnement multi-sites dans la prestation de services.



Ce que je peux vous apporter :

- Vous aider dans la mise en place de projets ( type restructuration d'effectif, changement de SIRH, ...)

- Maintenir et améliorer les relations sociales par un climat de confiance réciproque

- Détecter les nouveaux talents, gérer les mobilités et motiver les collaborateurs par le biais de formation et de coaching

- Equilibrer la MS

- Conseiller les managers au jour le jour ou dans leur projets



Mes compétences :

Ressources Humaines