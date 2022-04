Frederique LOUTTE

MTU France SAS est la filiale de distribution et d'après-vente du groupe Rolls-Royce Power Systems et commercialise les produits de marque MTU et DETROIT DIESEL en France et dans les pays d'Afrique francophone.



MTU est un des leaders mondiaux, dans le domaine de la propulsion navale grande plaisance (Yachts supérieurs à 25 m), dans la propulsion ferroviaire, dans le domaine de la motorisation de groupes électrogènes et des applications industrielles stationnaires et mobiles.