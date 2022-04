Frédérique MACQUET

Avec à mon actif plus de 20 années comme cadre supérieur dans différentes branches industrielles, telles que l'automobile, la plasturgie, la santé ou encore l'agro-alimentaire, je suis spécialisée dans l'organisation, le management, avec une forte connotation ressources humaines.



J'ai mené à bien plusieurs missions de réorganisation des flux de production, de flux logistiques, dans le cadre de reprise de société ou d'amélioration de flux existants. J'ai aussi été amenée à restructurer financièrement, et humainement une association.



Manager par excellence, j'ai dirigé des équipes allant de 2 à 70 personnes, dans des domaines aussi variés que la santé, la production, la qualité, l'ordonnancement, les achats, l'animation ou la logistique.



Suite à l'obtention d'un Master en Administration des Entreprises (EM Strasbourg), je dirige le Service de Prévention et de Santé au Travail de Colmar.



Mes compétences :

Ressources humaines

Lean manufacturing

Organisation

Management