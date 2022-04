Frédérique MAILLARD

-Compétences-



Comptabilité/fiscalité:

Production, supervision et révision des comptes dans les délais impartis.

Maîtrise des normes comptables (French GAAP, IFRS) et fiscales.

Déclarations fiscales et production des états financiers.

Gestion des comptabilités auxiliaires et de la comptabilité analytique.

Optimisation des processus comptables.

Gestion de la paie et du cycle social.

Relations avec les commissaires aux comptes et l’administration fiscale (Contrôle fiscal et Urssaf).

Gestion de la trésorerie et des relations bancaires.



Gestion de projet:

Rédaction des spécifications fonctionnelles.

Étude d’impacts en termes d’organisation.

Participation aux comités de pilotage et au go-live.

Organisation de la phase de recette.

Conduite du changement et formation des utilisateurs.

Gestion des scénarios de reprise de données.



Outils informatiques:

PeopleSoft (Connaissance approfondie des modules AP-AR-BI-GL-AM-PO-EX), Microsoft dynamics Navision, BFC ,Sage, Business Object, Hfm, Episoft, AMB, Webtaxes, Cegid Etafi, Servantissimo,

Excel (niveau avancé).



Management:

Recrutement, encadrement, formation, entretiens individuels. Management hiérarchique et transversal.

Mise en place CSE, mutuelle, prévoyance, retraite complémentaire, outil paie et RH.





Langues :

Anglais: Pratique quotidienne. Courant.

Allemand: Lu. Niveau scolaire.



Mes compétences :

IT

Comptabilité

Peoplesoft

Business object

Excel avancé

Fiscalité

Gestion des ressources humaines

Paie