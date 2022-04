Frédérique MALANDAIN

Exercice libéral au 62 Avenue de Claix - Pré Nouvel / le Val Vert à Seyssins (38180).

Spécialisée dans les entretiens de conseils et de suivis psychologiques, ainsi qu’en Hypnose Ericksonnienne / Sophrologie, j’interviens auprès d’enfants, adultes et couples.

Consultations sur RDV au 06.47.24.31.95.



Activité libérale complétée par :

- Interventions en structures Petite Enfance (Multi-accueil - RAM - Espace Familles ...)

- Interventions au REPPOP 38 (Réseau de santé pour la prise en charge pluridisciplinaire de l’obésité pédiatrique en Isère) et membre du CA

- Sessions d'analyse de la pratique professionnelle auprès d'équipes travaillant en lien avec du public

- Animations thématiques

- Encadrement de groupes de paroles pour parents et Animation de débats / conférences (en partenariat avec l'Association "Entendons-nous", visant à améliorer les relations entre les parents et les enfants / Éducation bienveillante et Communication Non Violente)





COMPÉTENCES



Relation d’aide

Travail psycho corporel / Sophrologie - Hypnose

Développement de la personne

Analyse de la pratique professionnelle

Appui à la Parentalité

Gestion du changement

Méthodologie de projet

Relations partenariales et institutionnelles

Management des équipes et des personnes





DOMAINES D’INTERVENTION



- Prise en charge clinique / évaluation des états psychologiques

- Guidance parentale et familiale

- Entretien de médiation

- Accompagnement d'équipes

- Animation de groupes d’expression à la suite d’expériences collectives traumatiques

- Organisation de formations dans le domaine de l'Enfance

- Appui institutionnel via une aide à : l'expression des besoins de formation et l'identification des aptitudes et préférences psychologiques / repositionnement vers d’autres postes en rapport avec les motivations et potentiels / harmonisation des objectifs individuels et collectifs / assistance à la compréhension des réticences exprimées par les personnes face aux réorganisations des services et fonctionnements internes, avec repérage de ce qui gêne les équipes et freine les processus



Mes compétences :

Accompagnement

Bilan de compétences

Gestion du changement

Hypnose éricksonnienne

Management

methodologie de projet

Psychologue

Sophrologie