Frédérique MARY

Au sein de l'entité Formation Continue du groupe IGS, je manage l'équipe des conseillères formation.



Tout le savoir-faire du Groupe IGS dans la Formation Continue et le Conseil

Depuis plus de 39 ans, le Groupe IGS développe deux activités : la Formation Professionnelle Continue et le Conseil. La Formation Continue est historiquement le premier pôle d'excellence développé au sein du Groupe IGS. Acteur majeur de la VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) et de la formation diplômante ou d'expertise, le pôle Formation Continue accompagne au quotidien les entreprises et les salariés dans leurs projets de développement.



Nos formations sont issues de partenariats avec les écoles du Groupe IGS, notamment :

- l'IGS, école de référence dans les RH

- l'école ICD, reconnue depuis plus de 30 ans dans la formation des collaborateurs de la fonction commerciale

- l'ESAM, l'école du pilotage en entreprise



Retrouvez nos formations accessibles en inter, intra et sur-mesure sur notre site internet : http://www.formationcontinue.groupe-igs.fr



Pour en savoir plus, contactez nos conseillers formation : 01 80 97 56 99.





Mes compétences :

Vente à distance

Call center

Relation clients

Formation continue

Relation clientèle

Gestion relation client

CRM

Service client

GRC

Ressources humaines