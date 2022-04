Frédérique MATHIEU PIGOT

15 années d'expérience auprès de Dirigeants dans le monde du Conseil principalement m'ont permis d'acquérir les compétences clé de mon métier:

Travail en environnement international,

Gestion complexe d’agenda et de déplacements,

Suivi de dossiers stratégiques et confidentiels dans le cadre d’opérations de fusion,

Gestion de contacts haut niveau,

Business Development,

Veille documentaire,

Suivi actif des dossiers de la Direction Générale,

Coordination dans la préparation des dossiers des Comités de Direction,

Elaboration et gestion des plannings des Comités de Direction,

Organisation d’événements (Séminaires, autres réunions Firme).