Frédérique MÉNANDAIS

Les techniques culinaires, l'hygiène et les régimes thérapeutiques sont les matières que j'enseigne auprès de futurs diététiciens.

En formation à l'éducation thérapeutique du patient, je collabore avec l'association France AVC auprès des patients

Passionnée de sport je mets mes connaissances au service de sportifs de toutes disciplines et tous niveaux.

Passionnée par mon métier, je mets,au travers de la cuisine, mon expérience et mon goût pour la découverte des nouveaux goûts, saveurs.



Mes compétences :

Cuisine

Diététicienne

Diététique

Diététique nutrition

Nutrition

Sport