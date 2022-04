Frédérique MICHOT

Monitrice-Educatrice diplômée depuis 1982, ma profession m'a permis de travailler dans différentes structures, mettant mon dynamisme et ma formation au service des personnes en difficulté, intervenant aussi bien dans l'enfance inadaptée, qu'auprès d'adultes présentant des pathologies les conduisant à un état de grande dépendance.



Actuellement en poste dans un EHPAD au sein d'un grand groupe français, j'ai pu acquérir des compétences variées allant des soins à l'organisation au sein de l'équipe, en collaboration avec le pôle médical, de tout ce qui touche au maintien du lien social, organisant les activités thérapeutiques, l'autonomie, voire, pour certains, le retour de gestes et d'habitudes perdus. également de tout ce qui concerne la mise en place de l'événementiel de la résidence, journées portes ouvertes, projets intergénérationnels, coordonnant toutes ces activités entre les différents intervenants journaliers, faisant évidemment partie de l'équipe du staff de ma résidence et des différentes taches administratives qui peuvent s'y rattacher, telles la gestion des absences, les visites en vue d'admission, les entretiens d'embauche, le tutorat d'apprentis entre autre ainsi que la gestion de l'hébergement.



Participation active à l'évaluation interne de la résidence, pilote de l'un des axes.



J'aime le travail en équipe pluridisciplinaire : organiser, coordonner, monter des projets, bref, entrainer les équipes vers un meilleur travail pour le bien-être de tous.



Je suis actuellement attachée à l'unité protégée, m'occupant du quotidien de résidents atteint de la maladie d'Alzheimer ou maladie assimilée.



Très flexible, je peux assurer un travail de jour ou de nuit, selon mes disponibilités.



Ouverte à toutes les expériences, j'étudierai avec attention le poste que vous me proposerez, semblant correspondre à mon profil ainsi qu'à mes désirs d'évolution.









Mes compétences :

Évention précoce du tout-petit

Maladie d'Alzheimer

Animation des équipes

Locomotion

Responsable et Coordonateur élaboration de projet

Management

LSF

Prévention maltraitance

nominé nuit du grand âge

participation au concours des jardins thérapeutiq