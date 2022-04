Frédérique MILLET-PERRIOL

Diplômée en assurances, j’ai donné il y a 10 ans une nouvelle orientation à ma carrière en devenant assistante de direction au sein du Groupe APRIL.



Disposant d’une grande capacité d’adaptation et d’un bon sens relationnel, j’assure l’ensemble des missions d’assistanat qui me sont confiées en veillant à être proactive, réactive et qualitative. Ces missions ont été et sont toujours effectuées au sein de Directions Générales, impliquant de ma part des qualités telles que la confidentialité, la discrétion, l’efficacité, le sens politique et des enjeux stratégiques



Dans le cadre de mon poste actuel, je suis également en charge d’un certain nombre de projets en lien avec la communication mais également avec la logistique et les moyens généraux.



Mes compétences :

Audit

Microsoft Word

Microsoft Excel

Achat Moyens généraux

Assurances

Assistanat de direction