Frédérique MOULY

En freelance depuis 2007 je travail avec différentes agences de communication et partage également mon savoir-faire avec de petites et moyennes entreprises…..

C’est avec plaisir et rigueur, que je vous accompagne et vous conseille sur vos projets de communication qui me sont confié, guidée par les besoins et l’histoire de mes clients.



Packaging // Identité visuelle // Communication corporate // Communication événementielle // Edition // Print (brochures, plaquettes, affiches, catalogues...)





Mes compétences :

Communication

Communication print

Édition

Identité Visuelle

Packaging

Print

Webdesign