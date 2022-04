Frederique PATY

> Direction artistique, création de produits et packaging..

> Communication et Content Manager en stratégiques en communication.

> Création de contenus éditoriaux.

> Conception de projets et coordination 360°.

> Parfaite maîtrise de l’ensemble de la chaîne graphique et de tous les processus d’impression.

> Management d'équipes et coordination des services.

> Pilotage en mode projet, identification, planification des tâches et analyse des ressources nécessaires.

> Supply Manager (négociations et optimisation des budgets)

> Process Manager (Gestion qualité des produits et amélioration des processus).

> Parfaite connaissance des réseaux éditoriaux et des outils de communication.

> Achat, Sourcing



Mes compétences :

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Sourcing

Marketing opérationnel

Graphisme

Conseil éditorial

Chaîne graphique

Supply Manager

Processus Manager

Communication manager

Contente Manager