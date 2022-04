Frédérique PESSIDOUS

Professionnelle du Commerce International et de la Relation Client, je pilote, développe et optimise des services ADV depuis plus de 10 ans. Bilingue anglais-français, maitrisant l'informatique et différents ERP, j'accompagne mon équipe vers toujours plus de professionnalisme et d'efficacité, toujours au service d'une satisfaction client optimale.



Mes compétences :

SAP

Nutrition Animale

Export

Encadrement

Service client

Administration des ventes

Commerce international

Polyvalence

Optimisation